Usain Bolt: « Cristiano Ronaldo a quelque chose que Messi n’a pas »

Détenteur du record du monde du 100 m et grand amateur de football, Usain Bolt a été invité à se prononcer sur l’éternelle comparaison entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Et l’ancien athlète jamaïcain a misé sur le Portugais.

Messi et Ronaldo sont inséparables depuis leur apparition au plus haut niveau, il y a plus de dix ans. Mais Usain Bolt, l’ancien athlète détenteur des records mondiaux et olympiques des 100 et 200 mètres, a donné son avis sur l’identité de celui qu’il pense être le meilleur joueur au monde. Et c’est l’attaquant de la Juventus qui l’emporte devant le capitaine de Barcelone.

« Pour moi, c’est une question difficile parce que je suis un fan de l’Argentine, mais je suis aussi un fan de Cristiano Ronaldo et de Manchester United. Je pense que Cristiano a quelque chose en plus que Messi n’a pas, car il a montré sa valeur en Italie, en Espagne et aussi en Premier League. Dans ce cas, ma réponse est Cristiano Ronaldo« , a avoué le Jamaïcain dans une interview au journal La Gazzetta dello Sport.

Bolt s’est également réjoui des nouvelles « stars » qui s’éveillent dans le football mondial : « Il y a de jeunes footballeurs très intéressants. Mbappé, par exemple, grandit très vite. Je suis impatient de voir jusqu’où ces jeunes talents peuvent aller.«