Une strip-teaseuse d’une boite de nuit en Floride aux Etats-Unis encourt une peine de 1036 ans de prison pour avoir agressé cinq policiers avec son [email protected], les infectant de chlamydia, de gonorrhée et d’herpès.

Une jeune américaine risque jusqu’à 1036 ans de prison pour avoir aveuglé des agents de police de secrétions [email protected] L’incident s’est produit dans le club de strip-tease Camel Toe en Floride. Britney Simmons, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, faisait son « travail » lorsqu’une altercation a éclaté entre elle et plusieurs clients du club. La police de Miami a été appelée à intervenir et a tenté d’appréhender Simmons qui était très ivre et agissait de manière erratique, selon le rapport officiel de la police.

Cinq agents ont tenté de placer la jeune femme de 24 ans en état d’arrestation, mais ont été momentanément indisposés lorsque la danseuse a éjecté des liquides [email protected] vers ces derniers, en aveuglant temporairement trois et en blessant deux, a déclaré la police. « Elle a juste écarté les jambes grandes ouvertes et a commencé à gicler dans les visages, les yeux et la bouche des flics à une distance d’environ douze à quinze pieds », a déclaré un témoin oculaire aux journalistes, visiblement amusé par toute cette affaire.

L’officier Miguel Aguera du département de police de Miami a déclaré aux journalistes que les cinq agents avaient depuis été testés positifs à la chlamydia, la gonorrhée et l’herpès après avoir été exposés aux fluides [email protected] «Sachant très bien qu’elle exposait les policiers à un certain nombre de maladies sexuellement transmissibles et potentiellement au VIH aussi, on considère qu’elle a utilisé son [email protected] avec une force meurtrière contre les policiers», a-t-il expliqué.

La légitime défense

L’avocat de Simmons, Alan Smith, a fait valoir que sa cliente avait agi en légitime défense et avait utilisé son [email protected], non pas comme une arme mortelle, mais dans les « limites appropriées de ses compétences et capacités professionnelles». Selon les lois en vigueur en Floride, si la strip-teaseuse est reconnue coupable sur des policiers avec une arme mortelle, elle pourrait encourir jusqu’à 1036 ans de prison.