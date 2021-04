USA: Alexandre Pato, premier footballeur à se faire vacciner contre le Covid-19

Ancien de Chelsea et de l’AC Milan, Alexandre Pato a reçu la première dose du vaccin contre le Covid-19. L’attaquant d’Orlando City est le premier footballeur à se faire vacciner.

Le footballeur brésilien de 31 ans, qui joue pour Orlando City, en Floride, dans la MLS, a partagé des photos de lui-même et de sa femme Rebeca Abravanel, recevant la première dose le lundi 5 avril.

«Aujourd’hui, ma femme et moi avons reçu le premier vaccin, c’est formidable de voir que des jours meilleurs arrivent », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. «Si vous vivez en Floride et que vous avez 18 ans et plus (16 ans et plus pour le vaccin Pfizer), vous pouvez maintenant vous inscrire en ligne pour obtenir le vaccin COVID-19», a-t-il ajouté.