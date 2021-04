Un cancer intestinal caché derrière une perte de poids: témoignage d’un Britannique

Agé de 38 ans, ce père de famille britannique a pendant longtemps cru que sa perte de poids était liée au stress de son quotidien. Il a profité de l’occasion du mois de sensibilisation au cancer de l’intestin, pour raconter son histoire dans l’optique de mieux faire connaître cette maladie et ses symptômes.

Rob Gore, à un moment de sa vie, a commencé par perdre du poids. Un changement physique qu’il a banalisé parce que pour lui, cette métamorphose était due au stress et à une mauvaise alimentation. Avec le temps, la situation a pris de l’ampleur. Ses proches ayant fait le constat l’ont donc interpellé et lui ont recommandé de consulter un médecin, qui lui a fait passer des examens.

Après analyse des résultats cliniques, la Dr Danielle Shaw, consultante en oncologie médicale au Clatterbridge Cancer Centre NHS Foundation Trust, annonce à Rob qu’il est atteint du cancer de l’intestin, a publié Sudinfo. Le trentenaire abasourdi, complètement désemparé, a senti le ciel tomber sur sa tête. « Lorsque j’ai reçu mon diagnostic, je me suis résigné, j’ai su que c’était sérieux. Kirsty, ma femme, était évidemment dévastée. Je pense que mon attitude positive pendant tout ce temps l’a vraiment aidée », a-t-il raconté.

En mars 2019, muni d’une poche de stomie, Rob a entamé six séries de chimiothérapie. Deux ans après son diagnostic, il continue de recevoir une chimiothérapie. En décembre 2020, il a subi avec succès une opération du foie. « L’avenir s’annonce bien, et je me remets bien de mon opération et du traitement que je subis », a-t-il confié. Il poursuivit : « Je n’ai jamais voulu abandonner. Ce cancer est plus un inconvénient qu’autre chose et je prends chaque jour comme il vient ».

Le britannique a expliqué que sa famille aime bien le taquiner par rapport au fait qu’il parle beaucoup de son cancer. C’est une résolution qu’il a prise. Il a décidé d’en parler ouvertement sans aucun tabou parce qu’à priori, cela lui procure énormément du bien. Parler de son histoire l’aide à se sentir moins malade tout simplement. Il espère que son état d’esprit combatif et positif va motiver sa famille à plus le soutenir. « C’est eux qui me font avancer ».

La Dr Danielle Shaw, consultante en oncologie médicale, confie : « Je suis ravie que Rob ait un soutien aussi solide autour de lui. Le fait que son entourage ait remarqué sa perte de poids et pris rendez-vous avec son médecin généraliste a été une première étape essentielle dans son diagnostic ».

Suite à cette expérience sanitaire, Rob Gore conseille : « Si vous avez des symptômes qui vous inquiètent et qui persistent pendant trois semaines ou plus, allez voir votre médecin généraliste comme l’a fait Rob. Du sang lorsque vous allez aux toilettes, des douleurs persistantes à l’estomac ou une perte de poids soudaine peuvent être le signe d’un cancer de l’intestin, mais plus il est vu tôt, plus il est traitable ».

Le cancer de l’intestin grêle est une pathologie très rare. Parfois au début de la maladie, le patient ne présente aucun signe ni symptôme. Il se manifeste généralement lorsque « la tumeur envahit les tissus et les organes voisins ou si elle obstrue (bloque) l’intestin grêle ». Ces symptômes ne lui sont pas spécifiques. En plus des signes évoqués par Rob, si vous ressentez des douleurs à l’abdomen, des nausées, des vomissements, la constipation, la diarrhée, les saignements intestinaux, du sang dans les selles ou selles noires, la fatigue et faiblesse pouvant être causées par une anémie, il pourrait s’agir du cancer de l’intestin. Allez consulter un médecin généraliste pour en avoir le cœur net.