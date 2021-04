« Tu peux draguer une femme toute la nuit, quelqu’un peut venir et te la piquer en cinq minutes », Neymar à Kimmich

Mardi soir après la qualification du PSG face au Bayern en demi-finale de la Ligue des champions, Neymar est revenu sur les propos pleins d’assurance de Kimmich avant la rencontre. Et de profiter pour chambrer l’international allemand.

Les Parisiens n’avaient décidément pas oublié ces propos pleins d’assurance de Joshua Kimmich. A la veille de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich, le joueur bavarois avait déclaré que son équipe se qualifiera en demi-finale face au club français parce qu’elle est la meilleure d’Europe.

Alors, quand l’arbitre siffla la fin de la rencontre, qualifiant ainsi les Parisiens au second tour, Neymar et Paredes se jettent dessus devant un Kimmich désemparé. Et le Brésilien d’expliquer sa célébration et de tacler l’international allemand.

« Non, ce n’était pas pour célébrer devant lui, je voulais fêter la qualification avec Leo. J’ai vu Leo devant moi, et j’ai célébré avec lui« , a expliqué la star auriverde aux médias de son pays avant de se moquer de son adversaire.

« C’était un coup du destin. C’était devant Kimmich, qui avait dit qu’ils étaient meilleurs, et qu’ils allaient passer, que leur demi-finale était déjà garantie, mais bon tu peux avoir la possession de balle, danser avec une femme toute la nuit, un mec arrive et en cinq minutes il l’emmène« , a conclu le numéro 10 parisien.

"Você pode ter a posse de bola que for, pode cantar a mulher a noite inteira, vem um em 5 minutos e leva"



Sauf que cette déclaration passe mal. En Espagne, comme le quotidien AS, mais aussi au Brésil, plusieurs médias dénoncent depuis hier soir des propos machistes de la part de Neymar.