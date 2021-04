Triste nouvelle pour Reine Elizabeth II: décès de son époux et grand amour, le prince Philip

Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II, est décédé ce 9 avril 2021 à 99 ans.

« C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale, le Prince Philip, duc d’Édimbourg », a annoncé ce vendredi le palais de Buckingham dans un communiqué.

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor. D’autres annonces seront faites en temps voulu. La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte. », précise le palais royal.

Le prince Philip laisse dans le deuil, sa femme de 73 ans, la reine Elizabeth, leur fille, la princesse Anne, et leurs trois fils: le prochain sur le trône, le prince Charles, le prince Andrew. et Prince Edward.

Il laisse également huit petits-enfants, dont le prince William et le prince Harry, et neuf arrière-petits-enfants, dont le prince George, la princesse Charlotte, le prince Louis, Archie et le nouveau bébé de la princesse Eugénie, August, dont le deuxième prénom est Philip.

Le duc d’Édimbourg a été hospitalisé le 16 février 2021 après avoir été transporté à l’hôpital King Edward VII de Londres sur les conseils de son médecin après avoir déclaré « se sentir mal ».

Il a été libéré un mois plus tard après un traitement pour une infection et une intervention réussie pour une maladie cardiaque préexistante. Il est retourné au château de Windsor, où la reine a séjourné avec lui, malgré la pandémie de COVID-19.

Philip aurait eu 100 ans en juin 2021. Il a été en proie à des problèmes de santé ces dernières années, notamment depuis 2017. Il a été hospitalisé en décembre 2019 en raison d’une «condition préexistante», selon le palais de l’époque.