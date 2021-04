Togo: le Président Faure Gnassingbé entame une visite officielle en France

Le président togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, entame à partir de ce mercredi 07 avril 2021, une visite officielle en France. Au cours de son séjour français, le chef de l’Etat togolais aura à échanger avec Emmanuel Macron.

« Ce déplacement du Chef de l’Etat s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération, du partenariat et de l’amitié entre le Togo et la France. Les deux pays développent, en effet, depuis les années 60, d’excellentes relations », informe la Présidence du Togo. « A l’agenda du n°1 togolais, des entretiens avec son hôte sur de nombreux sujets d’intérêt commun, et d’autres activités de premier ordre », précise la source.

A lire aussi: Vidéos pédoporn&graphiques au Togo: le gouvernement scandalisé, le cerveau du groupe en fuite

Le chef de l’Etat togolais et son hôte devraient aborder, entre autres sujets, la situation sécuritaire dans la sous-région (Sahel), la transition au Mali, dossier dans lequel le Togo est fortement impliqué, les menaces des groupes djihadistes qui planent surtout au nord-Togo, et les relations bilatérales entre leurs pays.