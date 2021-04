Togo: l’armée se dote de Forces Spéciales

Les Forces Armées Togolaises (FAT) disposent désormais d’un Groupement de Forces Spéciales (GFS). Cette unité formant corps, au même titre que l’armée de terre, l’armée de l’air, la marine ou la gendarmerie nationale, a été officiellement créée par décret, il y a quelques jours.

Placé sous l’autorité du Président de la République et sous les ordres du chef d’Etat-major général des FAT, le GFS, doté de personnels provenant des unités et services des FAT, est implanté à Sotouboua et pourra être transféré en tout autre lieu du territoire national, indique la Présidence du Togo.

Commandée par un officier supérieur spécialisé, la nouvelle entité militaire sera chargée de l’exécution des opérations spéciales menées en dehors des cadres d’actions classiques et visant à atteindre des objectifs d’intérêt stratégique ou opérationnel. Du reste, le Groupement, compétent sur l’ensemble du territoire national, pourra se voir confier également toutes autres missions en fonction de la situation générale.

La création de cette unité de Forces Spéciales matérialise un peu plus la volonté du Togo de moderniser et professionnaliser davantage ses forces de défense et de sécurité, particulièrement dans un contexte sécuritaire sensible au niveau régional. Avant l’avènement du GFS, des entités comme la Police et la Gendarmerie disposaient déjà d’unités spéciales d’intervention (GIPN, USIG, etc.).