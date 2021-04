Thaïlande: un cambrioleur s’est endormi par erreur dans le confortable lit de sa victime

Dans la province de Petchabun, au nord-est de la Thaïlande, un voleur s’est introduit dans une maison pour la cambrioler. Mais, pris par la fatigue, l’homme s’est endormi par erreur dans le confortable lit d’une des chambres de sa victime.

L’incident a eu lieu le 22 mars dernier dans le sous-district Nam Rorn de Wichianburi, dans la province de Petchabun, au nord-est de la Thaïlande. Selon le site d’information thaïlandais The Nation, le cambrioleur a déclaré à la police qu’il rôdait dans le quartier depuis un certain temps à la recherche d’une cible appropriée et qu’il était très fatigué.

Il s’est introduit dans la maison de l’officier Jiamprasert, mais a ensuite décidé de faire une courte pause avant de saccager la propriété. Kinkhunthot a ainsi allumé le climatiseur et s’est installé pour une sieste de cinq minutes, mais il s’est réveillé « impoliment » par la police, des heures plus tard.

En effet, le sergent de police Sakda Jiamprasert, propriétaire de la maison, s’est réveillé dans la nuit vers 2 heures du matin et a entendu le climatiseur fonctionner dans la chambre de sa fille. Se souvenant que cette dernière était partie pour quelques jours de vacances, le policier est sorti et a jeté un coup d’œil à la fenêtre de sa chambre.

Là, Sakda a vu le cambrioleur, Athip Kinkhunthot, recroquevillé dans le lit de sa fille, avec ses outils de cambriolage à côté de lui. Sakda a immédiatement appelé des renforts. Kinkhunthot, 22 ans, s’était profondément endormi et était encore somnolent lorsque les policiers l’ont réveillé.