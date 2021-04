Terrorisme: la SADC annonce son intention d’intervenir militairement au Mozambique

Alors que l’armée du Mozambique a réussi à reprendre le contrôle de la ville de Palma dans la province de Cabo Del Gado, des mains des terroristes islamistes, les pays membres de la Communauté de Développement de l’Afrique Australe (SADC) ont décidé de déployer des forces dans le pays.

«Le Sommet de la Double Troïka a reçu un rapport de la Troïka de l’organe sur la situation sécuritaire au Mozambique et a noté avec préoccupation les actes de terrorisme perpétrés contre des civils innocents, des femmes et des enfants dans certains des districts de la province de Cabo Delgado, en République du Mozambique, a condamné les attentats terroristes dans les termes les plus vifs et affirmé que de telles attaques odieuses ne pouvaient se poursuivre sans une réponse régionale proportionnée », a déclaré la Sadc.

Cette déclaration a été faite à l’issue d’une réunion de la Troïka au Mozambique où elle a indiqué qu’elle réagirait proportionnellement aux attaques. La décision a été prise égalemet sous l’insistance du président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, qui a supplié ses pairs d’intervenir dans le pays. Selon le rapport, « le Sommet de la Troïka a également ordonné un déploiement technique immédiat au Mozambique et la convocation d’une réunion extraordinaire du Comité ministériel de l’Organe, d’ici le 28 avril 2021 qui fera rapport au Sommet extraordinaire de la Troïka de l’Organe le 29 avril 2021 ».

Le conflit de Cabo Delgado implique principalement des militants islamistes qui tentent d’établir un État islamique dans la région et les forces de sécurité mozambicaines. Les civils ont été la principale cible des attaques des militants islamistes. Plus de 2500 personnes ont été tuées et 700000 ont fui leurs maisons depuis le début de l’insurrection en 2017. La principale faction insurgée est Ansar al-Sunna, une faction extrémiste indigène aux relations internationales ténues.