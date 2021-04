Tennis: la fédération française officialise le report de Roland-Garros

La Fédération Française de Tennis a officialisé ce jeudi 8 avril 2021, le report d’une semaine de Roland-Garros. Le Grand Chelem se déroulera du 30 mai au 13 juin.

Le tournoi de tennis, Roland-Garros, tant disputé chaque année sera décalée d’une semaine. La FFT a annoncé la nouvelle ce jeudi. Le tournoi se jouera désormais du 30 mai au 13 juin. Les qualifications du Grand Chelem auront lieu du 24 au 28 mai.

Le président de la FFT, Gilles Moretton, réagit après cette annonce pour expliquer cette décision.

« Je me réjouis que la concertation avec les pouvoirs publics, les différentes instances internationales du tennis, nos partenaires et diffuseurs et le travail en cours avec la WTA et l’ATP, ait rendu possible le décalage d’une semaine de l’édition 2021 du tournoi de Roland-Garros, et je les en remercie. Ce report va laisser un peu plus de temps à l’amélioration de la situation sanitaire et devrait nous permettre d’optimiser nos chances d’accueillir des spectateurs à Roland-Garros, dans ce stade métamorphosé qui s’étend désormais sur plus de 12 hectares. Que ce soit pour les fans, les joueurs mais aussi pour l’ambiance, la présence du public est essentielle au tournoi, premier événement sportif international du printemps », a déclaré le président de la FFT.

Avec ce report, la direction du tournoi espère donc accueillir du public, plus que la jauge permise lors de l’édition 2020 (1000 spectateurs par jour), ce qui permettrait de meilleurs revenus.

Actuellement sujette à des restrictions sanitaires à cause de la pandémie de la Covid-19, la France est actuellement bloquée et ce report d’une semaine pourrait coïncider avec une reprise du fonctionnement du pays de manière plus normale.