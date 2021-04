Tchad: les révélations des rebelles sur les circonstances de la mort d’Idriss Deby

Alors que les supputations vont bon train en ce qui concerne la mort du président tchadien, Idriss Deby, un membre du commando rebelle qui a eu raison de lui, a fait un récit de ce qui s’est passé lors de ces combats.

L’armée tchadienne a annoncé mardi matin la mort du président Idriss Deby au front alors qu’il était en première ligne pour combattre les rebelles qui ont fait incursion dans le pays. Les circonstances de sa mort sont restées plutôt floues mais dans un rapport d’Afriksoir, un membre du groupe rebelle, qui a participé à la fusillade ayant entraîné la mort du président, retrace la scène.

« A chaque fois, les Français voulaient nous massacrer. Nous avons échappé aux radars, nous sommes sortis hors de la frontière du Tchad et réapparus au niveau de la ville de Mao qui est située à 300 Km de N’Djamena. Quand il a appris qu’il est sur menace, il a fait sortir tous les chars à N’Djamena, il y a donc eu panique au sein de la capitale. Puis, il a commencé à creuser des trous pour nous empêcher de pénétrer dans N’Djamena. Ensuite, il a mis les chars tout autour de la capitale », a indiqué le rebelle.

Il poursuit son récit en déclarant que « par la suite, il voulait nous combattre mais les militaires ne voulaient pas combattre. Comme c’est lui le chef, il est donc parti réorganiser sa troupe pour nous attaquer. Nous, nous sommes à Mao et nous écoutons tout. Nous nous sommes aussi renseignés qu’il a quitté N’Djamena pour venir nous attaquer. Nous voulions le capturer vivant parce qu’il a tué beaucoup d’hommes, non pas seulement cela, mais il a aussi détruit notre économie, notre pétrole et or. Il l’a remis au Français. Il a assez d’armes, nous aussi. Il nous a tiré dessus avec ses hélicoptères mais nous avons réussi à en détruire trois. C’est à la suite de cela qu’il s’est hasardé sous prétexte qu’il est Maréchal du Tchad ».

« Nous voulions le capturer »

La suite du récit de ce membre d’un commando rebelle renseigne sur comment serait survenue la mort d’Idriss Deby. « Tout le monde a eu peur, même les Français. Mais nous, cela n’est pas notre problème. Nous avons des stratégies et nous le connaissons bien. Nous savions aussi qu’il allait se hasarder dans le désert. Tous les gens qui combattent dans nos rangs sont des habitués du désert et connaissent toutes la stratégie du président », a-t-il déclaré.

« Il est donc parti avec tous ses Généraux. Ils ont mis tout autour d’eux, des blindés. Nous avons écrasé un de leurs chars, il y a eu mort de beaucoup de Généraux. Nous voulions le capturer mais ils nous tiraient dessus avec des armes lourdes. Nous avons répliqué et c’est à la suite de cela qu’il a eu des blessures. Il est tombé sur le champ, ils ont donc appelé la base militaire française qui a assuré le transport jusqu’à N’Djamena », révèle l’homme.