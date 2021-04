Société civile: GERDESS-AFRIQUE dénonce le harcèlement dont est victime sa représentation locale

Les activités de la représentation de GERDESS AFRIQUE au Bénin sont entravées. C’est ce qui ressort d’un communiqué conjoint de toutes les représentations nationales du Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique (GERDESS-AFRIQUE).

Dans ledit communiqué, le Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique (GERDESS-AFRIQUE) dénonce le harcèlement dont est victime sa représentation au Bénin, depuis l’avènement du régime en cours, et demande au gouvernement de rétablir l’accord de siège.

Le communiqué fait mention du fait que depuis 2016, « les activités de leur siège sis à Cotonou sont affectées par un ostracisme de la part des autorités gouvernementales sur les questions liées aux réformes institutionnelles dont GERDDES-Afrique a toujours assuré le leadership (constitution et autres lois électorales) ».

Les représentations nationales de Gerdess-Afrique dénoncent que leur représentation au Bénin n’est plus en mesure de mener des activités entrant dans le cadre des facilités prévues par l’accord de siège.

Elles dénoncent, par ailleurs, la remise en cause des prérogatives acquises et des pressions de toutes sortes sur les activités professionnelles des membres de l’organisation, y compris l’organisation elle-même dont les comptes bancaires ont été clôturés sans motif.

Le même communiqué évoque également des actes d’intimidation exercés à l’encontre de Me Sadikou Alao, président de Gerdess-Bénin.

Les représentations nationales du Groupe d’étude et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique (GERDESS-AFRIQUE) demandent à l’Etat béninois de maintenir un environnement sécuritaire autour de leur pair du Bénin qui craint pour sa sécurité.