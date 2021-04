Situation politique au Bénin: la NFN déplore les violences et lance un appel à Talon…

Le Bénin est entré dans une spirale de violences dans la nuit du 5 au 6 Avril 2021. L’appel lancé par quelques acteurs politiques de l’opposition, pour des manifestations pacifiques, a fait écho favorable dans l’esprit de certains compatriotes.

Malheureusement, ces manifestations pacifiques se sont transformées très tôt en des actes de vandalisme. Face à cette situation tendue, la Nouvelle force nationale (NFN), à travers un communiqué, a déploré les violences enregistrées dans certaines localités du pays.

Si pour la Nouvelle force nationale, la rue et les manifestations collectives demeurent des espaces légitimes d’expression des frustrations et insatisfactions des peuples, même dans les démocraties les plus approuvées au monde, elles ne devraient pas être des occasions de destructions, de vandalisme du patrimoine commun ou des biens privés, car aucune liberté ne saurait entraver une autre, précise le communiqué.

Face à ce contexte délétère, la Nouvelle force nationale invite les autorités politico-administratives à voir, à travers ces manifestations, la preuve qu’un écran s’est certainement créé entre le citoyen électeur et les élus de notre pays.

L’appel de la Nouvelle force nationale à Talon

La situation sociopolitique du pays semble être critique pour les responsables de la Nouvelle force nationale. Dans le communiqué signé par Apollinaire Wilfrid Avognon, président de ce creuset politique, la NFN lance un appel solennel au président de la république, pour ouvrir un dialogue afin qu’une solution consensuelle soit trouvée à la situation de crise.

Le même appel est lancé aux présidents des institutions et aux autorités morales afin qu’ils s’impliquent dans la tenue de ce dialogue national qui serait, selon le communiqué de la NFN, la porte de sortie de la crise.

Communiqué de la NFN

Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes,

Depuis le 6 avril 2021, notre pays est le théâtre d’une série de manifestations, expression du mécontentement. C’était avec admiration que nous avons observé que ces différentes manifestations ont commencé de façon pacifique, au rythme des sifflets et tambours, avec un encadrement et un accompagnement des éléments des forces de l’ordre.

C’est le moment d’exprimer notre reconnaissance à toute l’armée et à la Police républicaine pour ce mariage inédit avec le peuple….Malheureusement chers compatriotes, très vite ces manifestations pacifiques se sont transformées en des actes de destruction de biens publics et privés un peu partout dans le pays.

Plus grave, nous venons d’apprendre avec un très grand regret que des pertes en vies humaines sont enregistrées. La rue et les manifestations collectives demeurent des espaces légitimes d’expression des frustrations et insatisfactions des peuples, même dans les démocraties les plus approuvées au monde.

Toutefois, elles ne devraient pas être des occasions de destructions, de vandalisme du patrimoine commun ou des biens privés car aucune liberté ne saurait entraver une autre.

C’est pourquoi, la NFN exprime ses vives compassions à l’endroit des personnes morales et physiques, victimes des dérives survenues dans les manifestations que connait notre pays depuis le 6 avril 2021. Par ailleurs, nous voudrions dénoncer avec la plus grandeur vigueur, l’utilisation contre le peuple dans ces conditions, des armes qui sont censées être utilisées pour le protéger.

Rien ne saurait justifier les tirs à balles réelles contre le peuple. Au demeurant, la NFN voudrait inviter les autorités politico-administratives à voir à travers ces manifestations, la preuve qu’un écran s’est certainement créé entre le citoyen électeur et les élus de notre pays.

Qu’il vous souvienne, à travers un communiqué publié le 05 mars 2021, le Parti politique, la Nouvelle Force Nationale avait exprimé ses inquiétudes et attiré l’attention de l’opinion publique sur le risque qui planait sur la stabilité légendaire du Bénin.

Au regard des récents événements, nous voudrions réitérer notre appel solennel à son Excellence Monsieur le Président de la République, à l’ensemble de ses collaborateurs et à tous les Présidents de nos Institutions constitutionnelles, d’initier le plus tôt possible, un dialogue national impliquant tous les partis politiques, les chefs religieux, les Autorités coutumières, les universitaires et la société civile pour qu’une solution consensuelle soit trouvée.

On met souvent fin à une crise par le dialogue, alors qu’on peut éviter la crise en mettant le dialogue au début. Retrouvons-nous, échangeons afin que le Bénin gagne !

Fait à Cotonou le 08 avril 2021,

Apollinaire Wilfrid AVOGNON,

Président national de la NFN