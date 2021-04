Sierra Leone vs Bénin: la plaidoirie de la FBF devant la CAF

La CAF a auditionné, dimanche 25 Avril 2021 par visioconférence, les Fédérations Sierra léonaise et béninoise. Ceci dans le cadre de l’imbroglio survenu à Freetown, qui a conduit au report du match de la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022 entre les deux équipes.

C’est par zoom, coronavirus oblige, que la Confédération africaine de football (CAF) a écouté les Fédérations de football béninoise et Sierra léonaise dans le cadre du différend qui les oppose, suite à leur match du 30 avril, finalement reporté.

A tour de rôle, l’instance africaine a écouté les deux protagonistes qui ont tenté de rejeter la responsabilité sur l’autre. Selon le secrétaire générale de la FBF, Claude Paqui, les membres de la Fédération ont expliqué aux officiels de la CAF, « les raisons pour lesquelles le match n’a pas eu lieu alors que les Ecureuils s’étaient déplacés à Freetown ».

Invité sur Frisson Radio, Claude Paqui a confié que le camp béninois a demandé à la CAF de « retenir la Sierra Leone comptable pour faux et usage de faux, falsification de résultats et de la rendre responsable pour la non-tenue du match ».

Le Secrétaire général informe, par ailleurs, que la FBF a souhaité que l’instance africaine applique à la Sierra Leone, « toutes les sanctions subséquentes à ces infractions en vertu de son règlement intérieur ; et au code d’éthique et de lui infliger la sanction match perdu sur tapis vert ; et de rétablir le Bénin dans tous ses droits. » La CAF devrait rendre sa décision dans les prochains jours.

Pour rappel, la rencontre entre le Bénin et la Sierra Leone, comptant pour la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2022, a été reportée à juin 2021 en raison de l’énorme imbroglio autour des tests Covid, qui a prévalu à Freetown. Et depuis, chaque camp essaie de rejeter la responsabilité sur l’autre, estimant avoir été lésé dans ce report.