Série A: Juventus – Naples, les compos probables

La Juventus accueille le Napoli ce mercredi 7 avril 2021, dans le cadre du match en retard de la 3e journée de Serie A. Un aperçu sur les compos probables des deux équipes.

Après plusieurs reports, le match en retard de la 3e journée de Serie A, entre la Juventus et le Napoli, va se jouer ce mercredi à l’Allianz Stadium. Un match important pour les deux clubs qui sont à la recherche d’une place en Ligue des Champions. Les deux formations possèdent le même nombre de points (56).

La Vieille Dame réalise une saison désastreuse, avec son élimination face au FC Porto en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En championnat, les hommes d’Andrea Pirlo connaissent autant de difficultés et sont pratiquement éliminés de la course au titre. Désormais, l’objectif des Piémontais est de décrocher une place en Ligue des Champions, et cela passe par une victoire face au Napoli.

Pirlo peut compter sur les retours de McKennie et Dybala. Ils devraient cependant débuter sur le banc. Mis au repos contre le Torino, Rabiot devrait retrouver une place de titulaire aux côtés de Bentancur. Cuadrado devrait être réutilisé dans son « vieux rôle » de latéral droit au milieu de terrain. Devant, confirmation du duo Morata-Ronaldo.

De l’autre côté, les hommes de Gattuso luttent aussi pour retrouver une place en Ligue des Champions. Les Partenopei se sont bien relancés en championnat avec 5 victoires en 6 matchs, afin d’aspirer à retrouver la plus belle des compétitions européennes.

Voici les compos probables des deux équipes:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Naples (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.