Sénégal: Khalifa Sall craint le « phénomène de la désagrégation de la nation »

L’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, a exprimé samedi, ses craintes sur d’éventuels risques qui pourraient engendrer le phénomène de la désagrégation de la nation sénégalaise.

Alors qu’il animait un forum des responsables de Taxawu Sénégal de la région de Dakar, Khalifa Sall s’est prononcé sur la situation sociopolitique actuelle du Sénégal. L’opposant sénégalais a déclaré que la pauvreté et la misère règnent en maître dans les foyers au Sénégal.

A lire aussi: Sénégal: Macky Sall va inaugurer le nouveau Data Center de Diamniadio

“Aujourd’hui, on ne peut occulter les difficultés que vivent les Sénégalais. La pauvreté, pour ne pas dire la misère, est dans les foyers. Les pères, les mères, les enfants souffrent dans leur chair. C’est pourquoi, les évènements du mois de mars, où les gens se sont levés volontairement manifester, devraient nous servir de leçon“, a déclaré Khalifa Sall.

« Le pays va mal. La nation en tant que telle est en danger. On est en train de bafouer notre patrimoine commun. Les gens parlent librement de religion et d’ethnie. Cela risque d’emmener le « phénomène de la désagrégation de la nation ». Personne d’entre nous ne devrait l’accepter. Nous sommes tous appelés dans notre capacité à dépassionner ce débat », a-t-il indiqué.

A lire aussi: Sénégal: décès de Samba Sall, juge en charge du dossier Sonko-Adji Sarr

Début mars, le Sénégal a connu une série de manifestations, suite à l’arrestation du chef de file de l’opposition Ousmane Sonko, accusé de viol et de menace de mort par Adji Sarr (20 ans), une professionnelle d’un salon de beauté dakarois. Dans la foulée, les manifestants ont élargi leurs revendications qui ne se limitaient plus à la libération de leader des Pastef Les Patriotes mais aussi, à l’amélioration des conditions de vie des citoyens, notamment les jeunes fouettés par le chômage etc..