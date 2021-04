Saturnin Allagbé: « Je récolte le fruit du travail »

Dans une longue interview accordée au site de DFCO, Saturnin Allagbé a évoqué la défaite de Dijon sur la pelouse de l’OM, le weekend dernier. L’attaquant béninois est revenu sur sa titularisation pour ce match, après plusieurs semaines sur le banc.

Relégué sur le banc en début de saison, Saturnin Allagbé a savouré le weekend dernier, la joie de débuter une rencontre de Ligue 1. Le gardien de but dijonnais a été titularisé lors du revers contre l’OM (0-2) en 31è journée du championnat. L’international béninois a disputé les 90 minutes de la rencontre et effectué quelques arrêts réflexes, malgré la défaite.

Interrogé par le site de DFCO, le Béninois a expliqué ne jamais avoir baissé les bras. « Tout n’a pas été facile pour moi depuis que je suis arrivé ici. J’ai gardé mon calme et j’ai continué de travailler. J’étais vraiment content que l’on m’annonce ma titularisation. Le match que j’ai joué avec la sélection (Bénin) et l’enchaînement avec Marseille m’ont fait du bien. Le coach m’a expliqué qu’il avait confiance en moi. Je n’ai jamais baissé les bras pendant les séances d’entraînement, j’ai toujours été à fond, donc il y a du mérite aussi », a-t-il confié.

« Je voulais grandir »

Titulaire indiscutable à Niort en Ligue 2, Allagbé a signé cette saison à Dijon avec comme objectif de franchir un pallier dans sa carrière. Une mission qui semble loin d’être accomplie par le joueur qui est à moins de cinq titularisations chez les Rouges, à sept journées de la fin du championnat. Mais l’Écureuil ne perd pas espoir.

« Quand j’ai commencé la saison à Niort, j’étais sur une bonne dynamique. Quand je suis arrivé, je voulais grandir. C’était compliqué. Quand on m’a mis sur le banc, je me suis posé la question de savoir si c’était moi qui n’avais peut-être pas fait tout ce qu’il fallait pour mériter la confiance du staff. Je n’ai pas douté et j’ai continué à travailler pour montrer au staff que je méritais la place de titulaire. Aujourd’hui, je récolte le fruit du travail. Je n’ai jamais regretté mon choix. Je l’assume », a-t-il ajouté.

Allagbé a aussi évoqué la situation très compliquée de Dijon en Ligue 1, cette saison. Lanterne rouge du championnat avec 15 points au compteur, le club dijonnais est à 17 longueurs du premier non-relégable. « Même quand tu ne joues pas et qu’il y a des défaites, tu es aussi touché personnellement, car on fait partie de l’équipe. Depuis quelques temps, nous cherchons des ressorts pour avoir le déclic, mais on n’y arrive pas. Mentalement, c’est difficile, mais on ne doit pas baisser les bras. On va continuer de tout donner et à la fin, on verra. »