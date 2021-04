Recep Erdogan à la conquête de l’Afrique: la Turquie concrétise son rapprochement avec le Togo

Le président Recep Tayyip Erdoğan tient toujours à être le partenaire qui se substitue à la France en Afrique. Depuis ce mardi 06 Avril 2021, la Turquie a une représentation diplomatique officielle au Togo. Ce rôle de représentation était joué par l’ambassade de la Turquie au Bénin, qui couvrait le Togo.

Plus de trois ans après l’avoir annoncé, les autorités turques ont concrétisé leur intention d’ouvrir une ambassade au Togo afin d’approfondir la coopération. Comme l’annonce l’Agence Anadolou, la Turquie a désormais une représentation diplomatique officielle au Togo, après qu’une ambassadrice a remis officiellement ses lettres de créance aux autorités togolaises, le mardi 06 Avril 2021.

Jusque-là, la Turquie disposait d’une représentation diplomatique à Lomé, une mission consulaire dirigée par l’ambassadeur de la Turquie au Bénin, Onur Özçeri. Désormais, c’est Mme Esra Demir, autrefois ambassadrice de Turquie en Côte d’Ivoire, qui se chargera de la coopération entre le Togo et la Turquie. Avec cette représentation diplomatique au Togo, la Turquie porte à 43, le nombre de pays africains dans lesquels elle est représentée.

Recep Erdogan à la conquête de l’Afrique

Comme l’Inde et la Russie, la Turquie manifeste de plus en plus une volonté à se mettre à la « table » de la géopolitique africaine, et le Togo en est une opportunité. En effet, le pays de Faure Gnassingbé est à la recherche de partenaires pour son Plan national de développement (PND), et la Turquie peut en être un.

Soucieux d’aider le business turc à décrocher des marchés, le président Recep Tayyip Erdogan coordonne une vaste offensive diplomatico-économique en Afrique. Depuis qu’il a décrété l’année 2005 « année de l’Afrique », Recep Tayyip Erdogan s’est rendu plus de 40 fois sur le continent africain, visitant une trentaine de pays, en tant que Premier ministre, puis en tant que président, à chaque fois accompagné d’un aréopage d’hommes d’affaires.

Depuis près de deux décennies, le continent noir est l’une des priorités d’Ankara. Pour arriver à ses fins, le président turc Recep Tayyip Erdogan, héraut des causes musulmanes, mobilise notamment le pouvoir religieux.