Real Madrid: Zidane agacé par les questions sur Håland

De nouveau questionné sur un probable transfert de Erling Håland au Real Madrid, en conférence de presse ce vendredi 2 avril 2021, l’entraîneur des Merengues, Zinedine Zidane s’est montré agacé par la question.

L’attaquant du Borussia Dortmund Erling Håland est convoité par les plus grands clubs européens et pourrait quitter son club cet été. La présence de son père et de son agent dans la capitale espagnole cette semaine, a relancé la presse sur l’intérêt du Real pour le joueur.

Questionné sur le sujet en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur des Merengue, Zinedine Zidane, s’est montré très agacé.

« Ce n’est pas un de mes joueurs. Je ne commente pas ce qui se passe en dehors du Real Madrid. Je suis fatigué de le dire, mais je vais systématiquement répondre la même chose. Chacun ici fait ce qu’il veut et ce qu’il pense être pratique. Mon travail est de préparer le match avec tout le monde », a souligné le coach français.

Pas sûr que cette réponse de Zidane calme la presse. Régulièrement annoncé dans le viseur du Real, les questions concernant le prodige norvégien vont encore fuser jusqu’à une annonce officielle de la part du Real concernant ce transfert.

En attendant, les hommes de Zinedine Zidane reçoivent Eibar ce samedi après- midi, pour le compte de la 29e journée de Liga. Une victoire permettrait aux Madrilènes de reprendre provisoirement la deuxième place au Barça.