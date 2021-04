Real Madrid vs Barça: l’arbitre du clasico remplacé

Blessé, l’arbitre Mateu Lahoz ne sera plus aux commandes du clasico Real Madrid-Barça prévu ce samedi. C’est le sifflet espagnol, Gil Manzano, qui assurera ce rôle.

Désigné pour officier le clasico entre le Real Madrid et le Barça, ce samedi en Liga, Mateu Lahoza ne pourra plus assurer ce rôle. Et pour cause, le sifflet espagnol est victime d’une blessure musculaire. C’est la Fédération royale espagnole de football (FREF) qui a donné la nouvelle sur ses réseaux sociaux en ajoutant que l’expérimenté arbitre est d’ores et déjà déchargé de cette tâche.

Pour son remplacement, c’est Gil Manzano, qui a été choisi. L’arbitre espagnol va donc officier sur la pelouse du stade Alfredo di Stefano. Très connu du public barcelonais, l’Espagnol de 37 ans est réputé pour sa facilité à expulser les grands joueurs. En 2017, l’arbitre avait expulsé chacun des membres du trio MSN (Messi-Neymar-Suarez).

Real Madrid vs Barça ou la bataille pour le titre

Respectivement 3è et 2è, le Real Madrid et le Barça vont tenter de remporter ce duel choc pour revenir à hauteur de l’Atletico Madrid, leader du championnat. Un match qui s’annonce explosif entre deux grandes équipes qui enchaînent les succès depuis plusieurs semaines.