Real Madrid vs Barça: l’arbitre du clasico connu

La Fédération royale espagnole de football (FREF) a désigné l’arbitre Mateu Lahoz pour officier le clasico entre le Real Madrid et le Barça, ce samedi en Liga.

On connait désormais l’arbitre qui sera aux commandes du clasico entre le Real Madrid et le Barça, prévu ce samedi à partir de 19h (GMT). Et c’est le sifflet espagnol, Mateu Lahoz. Arbitre expérimenté, il a officié le quart de finale aller de Ligue des champions entre le Bayern et le PSG, gagné 3-2 par les Parisiens.

Real Madrid vs Barça ou la bataille pour le titre

Respectivement 3è et 2è, le Real Madrid et le Barça vont tenter de remporter ce duel choc pour revenir à hauteur de l’Atletico Madrid, leader du championnat. Un match qui s’annonce explosif entre deux grandes équipes qui enchaînent les succès depuis plusieurs semaines.

« Le Clasico est un match crucial tant que le titre est jouable et on doit tout faire pour prendre les 3 points. On s’est bien préparés, on est concentrés et on sait contre qui on joue. Je l’ai souvent dit, je supporte le Barça depuis que je suis petit et je rêvais de faire ce que je fais maintenant. J’essaie d’oublier que je joue à côté de Leo Messi ou Busquets, ou n’importe quel autre joueur incroyable dans cette équipe. J’essaie juste d’oublier tout cela et j’imagine jouer dans mon jardin. », a confié Pedri, le milieu de terrain blaugrana.