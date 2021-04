Real Madrid-Liverpool: Jurgen Klopp désigne les « coupables » de la défaite des Reds

En zone mixte après la défaite de Liverpool, battu par le Real Madrid (1-3) mardi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions, Jurgen Klopp s’est montré furieux contre l’arbitre de la partie dont certaines de ses décisions ont irrémédiablement changé le cours du jeu en défaveur des Reds.

Auteur d’une prestation assez terne, Liverpool s’est logiquement incliné face au Real Madrid (1-3) mardi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions. Fautifs sur deux grosses erreurs défensives, les Reds ont visiblement rétréci leur chance de qualification en demi-finale même si une victoire par 2-0 à Anfield suffira aux Anglais pour retrouver le carré d’as.

A lire aussi: Ligue des champions : le Real Madrid écrase Liverpool et prend une option sur les demi-finales

Face à la presse en fin de rencontre, Jurgen Klopp n’a pas caché sa déception à l’issue de cette partie. Le coach de Liverpool a regretté le manque d’engagement et de réalisme de sa troupe face à des Madrilènes plus conquérants. Le technicien allemand a aussi fustigé certaines décisions de l’arbitre, estimant que le deuxième but madrilène n’était pas valable à cause d’une faute survenue sur Sadio Mané quelques secondes avant la réalisation.

A lire aussi: Bayern Munich: Flick livre les clés de la victoire, le PSG est prévenu

« La situation avec Sadio, je ne suis pas sûr de ce que l’arbitre a fait ce soir. Ça ressemblait à quelque chose de personnel (…) Je lui ai dit après le match, je pense qu’il a été injuste avec Sadio. Ce n’est pas lui qui nous fait perdre le match mais vous avez juste besoin d’un bon arbitre », a déclaré Klopp dans des propos rapportés par RMC Sport.

A lire aussi: Ligue des champions: le groupe du PSG face au Bayern Munich

L’ancien de Dortmund a aussi justifié la sortie anticipée de l’attaquant guinéen, Naby Kéita, remplacé à la 42è minute de jeu. « C’était tactique. C’est le genre de chose que je n’aime pas dans le métier d’entraîneur, parce que vous faites un tel changement et on a l’impression que le joueur est responsable de la performance de l’équipe en première période. Naby n’est pas responsable. Il n’avait pas joué depuis un moment, n’avait pas débuté de match depuis un moment, et il n’était pas dans un grand jour, mais à ce moment-là j’aurais pu faire plus de changements« , a-t-il ajouté.