Real Madrid: Karim Benzema lance le clasico

Ce Samedi 10 avril 2021, le Real Madrid accueille le FC Barcelone dans l’énorme choc de la 30e journée de Liga. Une rencontre à laquelle l’attaquant du Real Karim Benzema est impatient de participer.

Le match le plus attendu de chaque année en Liga se joue ce samedi. Le clasico qui oppose le Real Madrid au FC Barcelone au stade Alfredo Di Stefano pourrait décider de la fin de la saison des clubs, qui peuvent encore décrocher le titre.

Cette rencontre si particulière à laquelle tous les joueurs des deux équipes ont hâte de participer promet d’être explosive. L’attaquant vedette du Real Madrid qui a déjà participé à plusieurs Clasico, se montre tout de même impatient d’en découdre avec le rival catalan.

« C’est le plus grand match du monde. Non seulement pour moi, mais pour tout le monde, car ce sont deux équipes qui ont une immense histoire. C’est toujours un match très important, a souligné le buteur français pour La Liga World. Ce sera un match difficile, contre une équipe qui aime avoir le ballon, tout comme nous. La bataille du milieu sera décisive. Comme au match aller, on cherchera à gagner car c’est une finale pour nous. » a déclaré le buteur français.

Rappelons que les Merengue avaient remporté le match aller sur le score de 3 – 1 au Camp Nou. Les hommes de Zinedine Zidane vont tenter de décrocher une nouvelle victoire, cette fois-ci à domicile.

Mais ce sera sans compter sur les catalans qui ont retrouvé toute leur solidité après leur élimination en Ligue des Champions, et qui ne comptent pas laisser filer la Liga cette année.