Real Madrid: Deux autres cadres de Zidane incertains pour le déplacement à Cadix

Selon la presse Espagnole ce lundi 20 avril 2021, les milieux du Real Madrid, Kroos et Modric, sont incertains pour le déplacement à Cadix. Kroos n’a pas participé à l’entraînement du jour, et Modric a arrêté plus tôt.

La fin de saison est en train de virer à la catastrophe pour le Real Madrid. Déjà confronté à l’absence de plusieurs cadres, le club de la capitale risque d’avoir de nouveaux forfaits pour le déplacement à Cadix en Liga ce mercredi, et pas des moindres.

Selon la presse espagnole, Toni Kroos était absent aujourd’hui à l’entraînement pour ne pas avoir joué ce dimanche contre Getafe. Après le match, Zinédine Zidane avait confirmé un problème physique pour le milieu allemand. Sa présence dans le groupe pour le déplacement à Cadix est très improbable.

En outre, l’autre patron du milieu madrilène, Luka Modric, inquiète aussi. Le croate n’a pas réalisé l’entièreté de la séance du jour avec ses coéquipiers. En cause, une gêne au dos. On ne sait pas pour le moment s’il pourra tenir sa place, mais on peut imaginer que son coach ne prendra aucun risque.

Rappelons que Fede Valverde est toujours en quarantaine après avoir été en contact avec une personne atteinte du covid-19. En revanche, Zinedine Zidane récupère Casemiro et Nacho, de retour de suspension.