Real Madrid: Damien Duff dézingue Eden Hazard

Ancien joueur de Chelsea, Damien Duff n’a pas été tendre avec Eden Hazard qui peine à s’imposer au Real Madrid, malgré les 160 millions d’euros déboursés pour le transférer d’Angleterre. L’ex-international irlandais a fait de graves accusations contre l’attaquant belge.

Transféré au Real Madrid en 2019 en provenance de Chelsea pour aider le club à compenser le départ de Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus, Eden Hazard n’a jamais su confirmer les espoirs placés en lui. A bientôt deux saisons passées chez les Madrilènes, le Diable Rouge peine toujours à s’imposer dans le jeu merengue. La faute à des pépins physiques récurrents que le numéro 7 madrilène enchaîne depuis sa venue dans la capitale espagnole.

Pour Damien Duff, ancien joueur de Chelsea, la méforme d’Eden Hazard est seulement dû à une défaillance physique et à un manque de professionnalisme. L’ancien international irlandais n’est pas allé par quatre chemins au moment d’évoquer la situation de l’ancien ailier des Blues.

«Il a 30 ans, il s’appuie sur la netteté, c’est un dribbleur rapide. Nous savons tous qu’après 30 ans, c’est en descente. Il n’a jamais été un grand professionnel et il n’a jamais eu le dynamisme de Messi et Ronaldo. S’il l’avait fait, vous l’auriez probablement mentionné avec ces deux joueurs« , a-t-il déclaré dans des propos rapportés par AS.

« Il s’est présenté à sa première pré-saison au Real Madrid, comme un Galactico de 150 millions, en surpoids. Gros. Appelez-le comme vous voulez. On pourrait dire que tout au long de sa carrière, il a toujours lutté contre son poids. Il a signé au Real Madrid, pour 150 millions, tu arrives en pré-saison avec la forme de ta vie. Et il était en surpoids parce qu’il était en vacances», a-t-il ajouté.