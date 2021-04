PSG: le groupe de Pochettino pour affronter Strasbourg

Le PSG se déplace à Strasbourg ce samedi 10 avril 2021, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Mauricio Pochettino a dévoilé son groupe pour ce déplacement.

En attendant de retrouver le Bayern mardi prochain pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG se rend à Strasbourg ce samedi pour un match décisif dans la course au titre. Actuellement 2e avec un retard de 6 points sur le leader, Lille, les Parisiens se doivent de gagner pour continuer de croire à un nouveau titre de champion de France.

Ce match a tout d’un piège pour les Parisiens, qui devront en plus se passer de Bernat, Diallo, Florenzi, Icardi, Kurzawa, Marquinhos et Verratti,tous blessés, et de Neymar, suspendu. Il devrait y avoir un peu de turn-over chez les Parisiens à La Meinau.

Le groupe parisien:

Navas, Rico, Franchi – Bakker, Dabga, Kehrer, Kimpembe, Pembélé – Rafinha, Draxler, Gharbi, Gueye, Herrera, Kamara, Michut, Simons, Paredes, Danilo – Sarabia, Di Maria, Kean, Mbappé, Nagera