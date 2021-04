PSG: la promesse de Neymar pour les demi-finales de la Ligue des Champions

Le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions ce mardi 13 avril 2021 face au Bayern, malgré sa défaite au match retour des quarts de finale. Neymar qui a été l’un des grands artisans de cette qualification a promis, au micro de TNT Sports, de marquer un but lors des demi-finales.

Pour la deuxième année consécutive, le PSG va retrouver les demi-finales de la Ligue des Champions. Auteur de deux matchs maîtrisés face au Bayern Munich en quart de finale, les parisiens pourront tenter de décrocher une nouvelle fois leur place pour la finale.

Principal artisan de cette qualification, le virtuose brésilien Neymar n’a tout de même pas réussi à trouver le chemin des filets, malgré plusieurs occasions nettes. Ce n’est pas un problème pour l’attaquant du Paris Saint-Germain qui a promis de trouver le chemin des filets en demi-finales.

« C’était un grand match, meilleur que le match aller, car on a eu plus d’occasions de but. Je n’ai pas réussi à marquer, mais j’ai dit à l’entraîneur (Mauricio Pochettino, Ndlr) que je lui devais un but et que je lui donnerai en demi-finales. Mais je suis très content d’avoir passé cette nouvelle étape qui était très importante pour le club », a confié le Brésilien

Les parisiens affronteront le vainqueur du choc entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Avec leur victoire 2-1 sur leur pelouse, les anglais sont en ballotage favorable pour retrouver le PSG en demi.