Prix Marc-Vivien Foé 2021: les nominés pour le titre de meilleur joueur africain de Ligue 1

Chaque année, le Prix Marc-Vivien Foé récompense le meilleur africain de la saison, évoluant en Ligue 1 Uber Eats. Pour cette saison 2020-2021, onze finalistes ont été nominés.

Qui pour succéder à Victor Osimhen? Lauréat de l’édition 2020 du prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1, le buteur nigérian évolue depuis cet été en Série A italienne. Pour cette édition 2021, onze candidats sont en lice.

On y trouve notamment le milieu défensif du PSG Idrissa Gueye, le camerounais de Lyon, Karl Toko-Ekambi et le latéral gauche de Lille, Reinildo. Le trio final sera choisi par un comité de journalistes et annoncé le 29 avril prochain.

Les 11 joueurs en lice pour le prix Marc-Vivien Foé 2021:

Nayef Aguerd (Stade Rennais / Maroc), Farid Boulaya (FC Metz / Algérie), Andy Delort (Montpellier Hérault Sport Club / Algérie), Boulaye Dia (Stade de Reims / Sénégal), Seko Fofana (Racing Club de Lens / Côte d’Ivoire), Idrissa Gueye (PSG / Sénégal), Tino Kadewere (Olympique lyonnais / Zimbabwe), Gaël Kakuta (Racing Club de Lens / RD Congo), Alexandre Oukidja (FC Metz / Algérie) et Karl Toko-Ekambi (Olympique lyonnais / Cameroun), Reinildo Mandava (Lille/Mozambique).