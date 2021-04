Présidentielle au Bénin: Me Robert Dossou parle d’une « élection concoctée » et craint pour la liberté d’expression

Reçu sur RFI, Robert Dossou opine sur l’élection présidentielle du 11 avril. L’avocat béninois a également évoqué la vague d’arrestations d’opposants qui a suivi le scrutin.

Pour l’ancien président de la Cour constitutionnelle, l’élection du 11 avril a été un « match amical ». « Pour moi, c’est une élection concoctée. Les partis qui sont présentés comme opposants sont des partis agréés, par conséquent, comme certains ont eu à le dire, c’est un match amical », a-t-il déclaré.

Selon l’homme de droit, la démocratie béninoise n’est plus « pleine et entière » depuis le lot des lois votées jusqu’en novembre 2019. « La boucle a été bouclée par le train de lois votées jusqu’en novembre 2019 et à partir de novembre 2019, on ne peut plus dire que la démocratie béninoise est une démocratie pleine et entière », a dit Robert Dossou.

Crainte pour la liberté d’expression…

Suite à la vague d’arrestations qui a suivi le scrutin présidentiel, Me Robert Dossou craint pour la liberté d’expression. « Les arrestations m’interpellent et je me demande si nous sommes libres de nous exprimer encore », a-t-il déclaré.

Pour Me Robert Dossou, les efforts de développement ne sauraient être un prétexte pour piétiner les libertés. « Vous ne pouvez pas donner à manger à un homme, lui donner de belles routes et le priver de liberté. Et quand il s’exprime et que les propos qu’il tient ne vous conviennent pas, sans qu’il y ait outrage, sans qu’il y ait insultes, vous lui flanquez n’importe quoi et on le retrouve en prison », a-t-il dit.