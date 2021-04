Présidentielle 2021 au Tchad: Idriss Deby vote pour sa réélection

En quête d’un 6e mandat, le président tchadien Idriss Deby a voté ce dimanche 11 avril 2021, dans le cadre de l’élection présidentielle en cours.

A N’Djamena, la capitale tchadienne, des bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin, à 7 heures. Selon la correspondante de TV5 Monde, Aurélie Bazzara-Kibangula, le président Idriss Deby Itno, a accompli son devoir de citoyenneté ce matin. Le chef de l’Etat a voté à son bureau de vote habituel.

Pour cette élection, le président sortant, Idriss Deby, qui totalise 30 ans au pouvoir sans partage, est en course avec 6 autres candidats. Lors des campagnes, il s’est dit serein et confiant pour sa réélection dès le premier tour du scrutin. Cependant, l’opposition qui dénonce des intimidations et la violation de la démocratie tchadienne, appelle au boycott de la présidentielle et à l’alternance au sommet de l’Etat.