Présidentielle 2021 au Bénin: un observateur des OSC enlevé par des chasseurs

La Plateforme Électorale des Organisations de la Société Civile (OSC ) a signalé l’enlèvement d’un de leurs observateurs. La scène s’est produite ce dimanche 11 avril, jour du scrutin présidentiel, à Bantè.

Dans le cadre de l’observation du scrutin présidentiel de ce dimanche 11 avril, la Plateforme Électorale des OSC a déployé 1 470 observateurs sur le territoire national. Dans une des localités du pays, l’un des observateurs se trouve en danger selon la présidente Fatoumatou Batoko Zossou. « Nous venons de recevoir l’information qu’un de nos observateurs est actuellement en danger parce qu’il a été pris par les chausseurs », a-t-elle déclaré.

La présidente de la Plateforme Électorale a également ajouté qu’un superviseur est aussi dans la même situation. Des dispositions sont prises pour que la situation soit très vite régularisée. « Nous sommes en train de prendre les contacts nécessaires sur le terrain, en espérant que tout se passera bien », a-t-elle dit.

Depuis le 6 avril 2021, certaines villes du pays, notamment du nord et du centre sont touchées par de violentes manifestations. Ces manifestations ont faits plusieurs dégâts à Bantè, Savè et Tchaourou. Dans ces localités, on a signalé la présence des chasseurs traditionnels transformés en bardeaux et financés par certains béninois de la diaspora.