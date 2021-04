Présidentielle 2021 au Bénin: « Un besoin de voix et d’actions pour nous éviter le gouffre », OSC

La Plateforme Électorale des Organisation de la Société Civile (OSC) a effectué ce mercredi, une déclaration à propos des manifestations violentes enregistrées le 6 avril. Les OSC dénoncent des destructions de biens publics et privés, et appellent à l’action des responsables religieux et têtes couronnées.

Les Organisations de la Société Civile réunies au sein de la Plateforme Électorale dénoncent des destructions de biens publics et privés, des violations de droits humains, des entraves à la libre circulation des personnes et des biens. Elles constatent que des manifestations annoncées pacifiques contre la prorogation du mandat présidentiel, se sont transformées en « des manifestations violentes ».

De nos observations sur le terrain et des analyses qui en découlent, la situation se complexifie avec de fortes probabilités de représailles, vengeances et règlements de comptes annonciateurs d’escalades irrémédiables. Plateforme Électorale des OSC

La Plateforme Électorale reste constante dans ses appels à des actions concertées pour un processus électoral apaisé. Avec la situation actuelle, elle sollicite davantage la voix et l’action des leaders religieux, têtes couronnées et sages pour éviter le gouffre au pays.

Il faut noter que les manifestations ont touché plusieurs communes. Il s’agit, entre autres, de Parakou, Tchaourou, Bantè, Savé, Djougou, Tanguiéta, Kandi, Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo. Jusqu’à l’heure où nous mettons sous presse, aucun bilan officiel n’est publié sur la situation.