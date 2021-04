Présidentielle 2021 au Bénin: très déçu, Ralmeg Gandaho parle de fraudes orchestrées « sans pudeur »

Dans le cadre de la présidentielle 2021, l’ONG Changement Social Bénin a déployé des moniteurs dans des postes de vote. Sur l’émission 100% Bénin de Sikka Tv ce mardi 13 avril, Ralmeg Gandaho, président de ladite ONG lève un coin de voile sur ce qu’ils ont vu sur le terrain.

Ralmeg Gandaho est dépassé par le rapport d’observation des moniteurs de Changement Social Bénin. « On ne peut pas comprendre qu’au 21è siècle, au Bénin, avec tout ce que nous avons fait, que des gens votent 6 fois« , a-t-il déclaré. Mais il y a eu pire. « De l’argent déposé et distribué aux agents de postes de vote même à Calavi », a-t-il ajouté.

Selon les dires du président Changement Social Bénin, la corruption et la fraude étaient au rendez-vous de ce scrutin. « La subornation était à toutes les échelles. La fraude, la corruption de l’électeur, la subornation de l’agent électoral sans pudeur », a déploré Ralmeg Gandaho, qui y voit du discrédit pour le drapeau béninois.

Dans leur projet de fraude, Ralmeg Gandaho fait observer que certains sont allés jusqu’à manipuler le nom et l’image du Chef de l’Etat. Il donne l’exemple de l’un de ses moniteurs qui a été, à maintes reprises, abordées pour fermer les yeux sur les actes de fraudes.

« On appelle le moniteur à maintes reprises, on lui dit qu’il n’a qu’à accepté qu’on fasse l’exercice ; parce que le Chef de l’Etat ne peut pas apprendre que dans cette localité, les gens ne sont pas sortis, ça pose un problème. Il n’a qu’à fermer les yeux pour le consensus national. Laisse nous faire ça au nom du consensus !!. On en est arrivé là en fait », se désole Ralmeg Gabdaho.