Présidentielle 2021 au Bénin: Patrice Talon craint-il un faible taux de participation ?

La campagne électorale bat son plein depuis le 26 mars 2021, en prélude à l’élection présidentielle du 11 avril. De plus en plus, Patrice Talon, président de la République, candidat à sa propre succession, se montre préoccupé par la participation d’un grand nombre d’électeurs à cette échéance électorale.

A l’analyse des déclarations du candidat Patrice Talon, on se rend bien compte qu’il mobilise plus pour un fort taux de participation. Pour lui, ce n’est pas son « K.O. retentissant » qui importe ; mais le plus important, c’est de voir les Béninois dans leur grande majorité aller au vote. « Que tout le monde sorte pour aller voter. Ce n’est pas pour le plaisir de faire le K.O mes chers amis », a déclaré Patrice Talon à Ouidah.

Pour Patrice Talon, un fort taux de participation à l’élection présidentielle du 11 avril 2021 donnera un signal. « La raison pour laquelle il faut que tout le monde sorte pour aller voter, c’est que ça va donner un signal très fort à nous-mêmes et au monde que ça y est ! Le Bénin s’est réveillé définitivement, que le Bénin s’est levé comme un seul homme pour prendre son destin en main », a-t-il déclaré.

Les acteurs politiques sous la hantise des faibles taux des législatives et communales dernières ?

Depuis les législatives d’avril 2019, les électeurs béninois montrent une indifférence frappante par rapport aux opérations de vote. Les faibles taux de participation enregistrés pour ces législatives et communales en disent long. Au décompte final, il n’y avait eu que 27,12 % des électeurs qui se sont rendus aux urnes pour les législatives, et 45,14 % pour les communales.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces faibles taux de participation qui avaient interpellé plus d’un, notamment le contexte politique dans lequel les élections avaient été organisées. On se retrouve d’ailleurs presque dans le même contexte pour la présidentielle qui s’annonce.

Comme en 2019 et 2020, une bonne partie de la classe politique ne se retrouve pas dans le processus électoral en cours. Pour ces formations politiques, ce qui s’organise est une parodie d’élection. Certains d’entre eux ont tenté d’y participer avant de voir leurs dossiers rejetés, principalement pour défaut de parrainages.

Étant hors du processus, ils appellent leurs militants à rester à l’écart. Un appel qui pourrait bien agir sur le taux de participation. C’est certainement pour cette raison que Patrice Talon s’investit autant pour que les gens aillent massivement au vote. Le K.O. en a, à coût sûr, besoin, pour avoir toute sa valeur.