Présidentielle 2021 au Bénin: la CEDEAO condamne les violences préélectorales

La Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est prononcée sur les manifestations observées depuis quelques jours au Bénin. Dans ces manifestations, l’instance sous-régionale dénonce des actes de violence qui menacent à la paix.

Dans un communiqué rendu public ce jeudi 08 avril 2021, la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) condamne les violences préélectorales au Bénin. Les manifestations violentes qui s’intensifient à quelques jours de l’élection présidentielle inquiètent l’Organisation.

La Commission de la CEDEAO condamne ces violences préjudiciables à la paix, nécessaire pour la tenue d’une élection crédible, transparente et apaisée au Bénin.

La CEDEAO invite les parties prenantes au processus électoral à opter pour la voix du dialogue et s’abstenir de « tout recours à la violence et de privilégier les recours prévus par les dispositions légales en vigueur en République du Bénin ». Elle exprime, par ailleurs, sa compassion et sa solidarité aux familles qui ont été victimes, ainsi qu’au Gouvernement et au peuple de la République du Bénin.