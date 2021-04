Présidentielle 2021 au Bénin: des manifestations signalées dans certaines localités du pays

Dans la nuit du lundi 05 au mardi 06 avril 2021, des manifestations ont été organisées dans plusieurs localités du Bénin. Les initiateurs réclament la fin du mandat du président Patrice Talon, conformément à la constitution de décembre 1990.

La prorogation du mandat présidentiel suscite depuis quelques heures des manifestations. A Cotonou, Parakou, Tchaourou, Savè, Bantè et à Abomey-Calavi, plusieurs personnes sont descendues dans les rues avec des slogans hostiles au régime en place.

En plus d’appeler à la démission du Chef de l’Etat, les manifestants dénoncent aussi l’organisation d’une présidentielle exclusive. Des voies ont été barrées dans les villes principales. La police est intervenue pour encadrer ces manifestations qui ont été reprises dans la journée de ce mardi.

Des infrastructures publiques et privées touchées…

A Parakou, les locaux d’une radio privée dont l’ancien maire Charles Toko est actionnaire ont été attaqués par les manifestations. Dans le département des Collines, on apprend que la maison d’un député a été attaquée. Sur les images et vidéos, on observe des motos et des voitures incendiées. A Cotonou, un grand feu a été observé à la place de l’Etoile Rouge.

Dans ses récentes sorties médiatiques, le porte-parole du gouvernement a rassuré les populations. A l’en croire, « le scrutin aura lieu. Il ne se passera rien ». Le président Patrice Talon, candidat à sa propre succession, a également donné l’assurance que le vote ne sera pas perturbé.