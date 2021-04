Présidentielle 2021 au Bénin: démarrage effectif du scrutin dans plusieurs postes de vote

Ce dimanche 11 avril 2021, l’élection présidentielle s’est ouverte sur toute l’étendue du territoire national. Les premiers bureaux de vote ont commencé à enregistrer les électeurs à partir de 7 heures.

L’élection présidentielle est déjà en cours dans plusieurs bureaux de vote. L’équipe de reportage de BENIN WEB TV a constaté qu’à Abomey-Calavi et à Cotonou, plusieurs centres de vote ont ouvert à 7 heures pour fermer à 16 heures. Les premiers électeurs ont accompli leur devoir civique dès l’ouverture des postes de vote.

A Cotonou, dans la rue de l’école primaire publique Charles Guillot de Zongo où Patrice Talon et son épouse sont attendus pour l’opération de vote, BENIN WEB TV a constaté un peu après 7 heures, la présence d’un détachement militaire. A l’intérieur de l’école, l’opération de vote avant déjà démarré avec les premiers électeurs.

15 531 postes de vote pour 4 958 850 électeurs…

Le scrutin présidentiel est prévu pour se dérouler dans 15 531 postes de vote, installés dans tout le pays. Ces postes de vote vont accueillir 4 958 850 d’électeurs dont les noms figurent sur la liste électorale.

Les Béninois de la diaspora ne sont pas écartés de cette élection présidentielle. 11 centres de vote sont installés dans 7 pays pour les accueillir. Il s’agit de la Côte d’Ivoire (Abidjan), le Nigéria (Abuja, Ibadan et Lagos), la République démocratique du Congo (Brazzaville et Pointe Noire), le Sénégal (Dakar), le Gabon (Libreville), les Etats-Unis (New-York et Washington) et la France (Paris).

Une élection sur fond de tension et de Covid-19

Comme lors des législatives de 2019, l’élection présidentielle de ce dimanche se déroule sur fond de tension politique ; mais aussi dans une période marquée par la crise de Covid-19 avec 93 morts et 7 515 cas positifs. Sur le plan politique, des manifestations violentes ont éclaté depuis quelques jours, notamment dans certaines villes du nord et du centre.

Ce dimanche matin, au démarrage du vote, un calme apparent s’observe. Une partie de l’opposition qui dénonce la prorogation du mandat présidentiel et une « présidentielle non-inclusive » a appelé au boycott du scrutin.

Sur le plan sanitaire, les Institutions impliquées dans l’organisation pratique de l’élection ont assuré que toutes les dispositions sont prises pour limiter la prorogation du Coronavirus dans le cadre du scrutin. Sur le terrain, les agents électoraux sont dotés de gel-hydroalcooliques, de masque et de dispositifs de lavage des mains.