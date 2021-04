Présidentielle 2021 au Bénin: Chimène Adet mobilise les femmes pour un K.O du duo Talon-Talata

A quelques heures de la fin de la campagne électorale, les partisans des différents duos de candidats s’activent de plus en plus sur le terrain. Dans le 5è arrondissement de Porto-Novo, Chimène Adet, leader politique, mobilise les femmes en faveur du duo Talon-Talata.

Annoncés à Porto-Novo, ce jeudi, dans le cadre de la campagne électorale, Patrice Talon et sa colistière, Mariam Chabi Talata, peuvent compter sur Chimène Adet pour avoir l’adhésion des population et notamment des femmes du 5è arrondissement. Elle s’y investit depuis le début de la campagne et promet un K.O pour le duo dans cette zone.

Engagée pour la continuité de la dynamique Talon, Chimène Adet expose aux populations les actions menées en faveur du développement, pendant les 5 années qui s’achèvent. Elle fait un bilan élogieux, et estime que le meilleur reste à venir, c’est pourquoi « il faut continuer la dynamique ».

Un géant meeting politique est prévu ce vendredi pour exposer l’offre du duo Talon-Talata. Les solutions proposées par le duo pour résoudre les problèmes diagnostiqués dans les différents secteurs seront expliquées.