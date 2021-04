Présidentielle 2021 au Bénin: « Amour d’Afrique » lance un challenge pour un fort taux de participation

Dans le cadre de l’élection présidentielle du 11 avril 2021, l’ONG Amour d’Afrique (AA) lance un challenge pour susciter un fort taux de participation au sein des citoyens. Les communes ayant réuni les plus forts taux de participation au scrutin seront primées.

Dans un contexte où un faible taux de participation est très craint pour la présidentielle du dimanche, l’ONG Amour d’Afrique lance son challenge pour motiver les électeurs à aller au vote. Selon Bienvenue Taouéma, président de l’ONG Amour d’Afrique, l’initiative vise à raffermir la citoyenneté au sein de la population.

Le challenge consiste à identifier les communes dans lesquelles les populations se sont rendues massivement au vote pour accomplir leur devoir civique. Les grandes villes, comme Cotonou, Porto Novo, Parakou, Abomey-Calavi, Bohicon, Djougou, sont les plus ciblées par l’initiative.

Les Béninois appelés à voter dans la paix

Le président de l’ONG Amour d’Afrique invite les électeurs à se rendre aux urnes pour choisir en toute quiétude le nouveau président de la République. « Va voter dans la paix et va faire la fête à la maison ou au quartier, le reste de la journée », a-t-il lancé à chaque électeur.

Avec le challenge « Commune Citoyenne », le vote des électeurs ce dimanche a désormais un double sens. Non seulement, ils accompliront leur devoir civique, mais aussi pourraient faire gagner leur commune. « Juste après ce « Challenge Commune Citoyenne », AA organisera le « Challenge Commune propre » pour primer les communes les plus propres, et derrière celui-ci, bien d’autres suivront afin de capter la responsabilité de chaque Béninois sur la question du développement », a confié Bienvenue Taouéma.