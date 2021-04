Premier League: Thierry Henry et Alan Shearer au Hall of Fame

La Premier League a créé l’année passée, le Hall of Fame, pour rendre hommage aux légendes passées par le championnat anglais. Ce lundi 26 avril 2021, l’instance britannique a dévoilé les noms de Thierry Henry et Alan Shearer comme les deux premiers joueurs honorés.

Thierry Henry est le meilleur buteur de l’histoire d’Arsenal avec 228 buts, le Français a été logiquement choisi pour l’ensemble de son passage chez les Gunners. De son côté, Alan Shearer, qui a essentiellement évolué sous les couleurs de Newcastle, reste le meilleur buteur de l’histoire de la Premier League avec 260 réalisations.

Two centre-forwards, both gifted with natural skill and talent who have written their names in Premier League history



We’re delighted to announce Alan Shearer and Thierry Henry as the first two inductees of the #PLHallOfFame pic.twitter.com/MAKgi3SYzV