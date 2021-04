Premier League: Chelsea chute à domicile avant le choc face à Porto en Ligue des champions

Invaincu à domicile depuis l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc des Blues, Chelsea a essuyé ce samedi sa première défaite en s’inclinant lourdement contre West Bromwich Albion (2-5) à l’occasion de la 30è journée de Premier League.

Première défaite à domicile pour Thomas Tuchel, Le technicien allemand, débarqué à Chelsea en janvier en remplacement de Franck Lampard, limogé, a vu ce samedi sa série de 14 matchs sans défaite prendre fin. En réception de West Bromwich Albion à l’occasion de la 30è journée de Premier, les Blues se sont inclinés sur le score de 5 buts à 2.

A lire aussi: Après le Barça, les représentants de Haaland au Real Madrid pour discuter de son transfert

Christain Pulisic avait pourtant ouvert le score pour les Londoniens mais l’expulsion de Thiago Silva quelques minutes plus tard a renversé le cours du jeu en faveur des visiteurs. Matheus Pereira, avantagé par la supériorité numérique de son équipe et profitant des erreurs de la défense de Chelsea, s’offrit un doublé (1-1, 45+2 puis 1-2, 45+4e) et porta le score à 2-1 à la pause.

A lire aussi: Clermont-Niort: le groupe de Pascal Gastien avec Jodel Dossou et Cédric Hountondji

Au retour des vestiaires, Callum Robinson (1-3, 62e) et Mbaye Diagne (1-4, 64e) confortèrent l’avantage des Baggies face à des Blues totalement à l’agonie. La réduction de l’écart par Mason Mount ne changera rien (2-4, 71e) surtout après le doublé de Callum Robinson (2-5, 90+1e).

A lire aussi: Barça: le message de Cristiano Ronaldo à Ansu Fati

Chelsea s’incline donc logiquement et peut se retrouver 6è au classement à la fin de ce weekend. Une mauvaise opération pour le club anglais qui affronte mercredi prochain, le FC Porto en quart de finale aller de la Ligue des champions.