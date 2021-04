Pourquoi la C1 suscite autant d’intérêt ?

Présentement à l’étape des quarts de finale, la Champions League de l’UEFA regroupe des milliers de férus du cuir rond un peu partout dans le monde. Au fil des années, cette prestigieuse compétition suscite de plus en plus l’intérêt des uns et des autres. D’un côté, il y a les simples amateurs qui donneraient tout pour voir leur équipe soulever le précieux graal, et de l’autre, il y a les parieurs dont les intérêts financiers sont en jeu. Tout ce méli-mélo donne encore plus de charme à la plus grande compétition au niveau des clubs, organisée par l’UEFA. Voici quelques raisons pour lesquelles la C1 suscite autant d’intérêt.

Le prestige de la compétition

Quoi qu’on dise, la Champions League européenne est un très grand tournoi et le programme est connu de tous. Chaque mardi et mercredi, et ce à chaque saison, les meilleurs clubs européens se donnent rendez-vous dans la plus grande compétition de l’UEFA au niveau des clubs.

De l’Afrique en Asie en passant par l’Océanie et l’Amérique, les regards sont braqués sur l’Europe entre septembre et mai, car se sont les meilleurs clubs probablement de la planète terre qui s’affrontent. L’Europe étant le carrefour des stars du cuir rond, la coupe aux grandes oreilles est sa vitrine. Elle est la compétition dont rêve tout grand footballeur en dehors des compétitions majeures avec la sélection nationale.

L’engouement autour des paris sportifs

S’il y a une couche de la population qui a un intérêt particulier pour suivre ces rencontres, ce sont les parieurs. D’un côté, il y a les parieurs amateurs, et de l’autre, nous avons les parieurs professionnels. Dans l’un ou l’autre cas, ils misent tous de l’argent et s’attendent nécessairement à un résultat, d’où leur intérêt à suivre les matchs de football en général.

La Champions League étant l’un des grands rendez-vous importants du football, elle est l’arène propice pour se faire de l’argent en pronostiquant simplement, voici de nombreux conseils. En raison de la grandeur de la compétition, il est donc normal qu’il soit la cible de parieurs. Ainsi, les parieurs suivent non seulement ces matchs pour la passion, mais surtout pour leurs paris. Il faut suivre l’évolution des scores afin de faire le point à la fin.

Un rendez-vous des stars à ne pas rater

Aujourd’hui, l’Europe regroupe la crème du football mondial. La preuve est que les deux monstres du football mondial, Messi et Cristiano, jouent présentement en Europe. Depuis bien d’années maintenant, l’Europe attire de plus en plus de footballeurs du monde entier.

Tout le monde rêve de jouer dans un grand club en Europe à un moment de sa carrière, car elle a ce qui se fait de mieux actuellement en matière de football. En suivant alors la Champions League, on se donne la chance de voir les meilleurs jouer, de voir du beau football, du spectacle, des éclats de génie, des surprises, des confirmations, des regrets aussi.

L’Euro se joue chaque 4 ans, la Coupe du Monde, chaque 4 ans aussi. Ainsi, pour voir les stars planétaires s’affronter à une compétition majeure avec les sélections nationales, il faudrait attendre 4 ans.

Or, la Champions League offre ce privilège chaque saison. Les manieurs du cuir rond sont susceptibles de se rencontrer, même si ce n’est pas en phase de groupe, ce sera en match à élimination directe. Pour les vrais fans du football, ce sont des moments palpitants qu’il ne faut pas rater. C’est aussi une source de motivation.

Les soirées folles de football

Les différents résultats obtenus au fil des années, les renversements de situations sont aussi autant de raisons qui poussent à aduler cette compétition. Des exemples sont légion : la remontada du FC Barcelone devant le PSG en 2017 (6-1), il n’y a qu’en soirée de Ligue des Champions qu’on peut voir ces genres de matchs ; la finale remportée par Liverpool en 2005 face à l’AC Milan, après avoir été mené pourtant 3-0 ; sont des exemples qui illustrent bien la ruée du monde vers la C1.

La guerre des supporters

Outre les tribunes des stades, les soirées des Champions League se vivent aussi entre amis, autour d’un pot, dans un bar, dans un restaurant, sur une place publique, etc., et ce, avec une ambiance de folie. Ces soirées sont faites en général de taquinerie en clan.

Les deux groupes majoritaires sont : le clan des supporters du Real Madrid et celui du FC Barcelone. Amis avant le match, ennemis durant la rencontre, et amis après la partie. Le cycle continue à chaque fois qu’il y a une rencontre de Champions League. Ce sont des moments inoubliables de joie que les férus du cuir rond ne peuvent échanger pour rien au monde.