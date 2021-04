Pont culturel et artistique: un mémorandum d’entente signé entre Bénin et Cuba

Le Bénin et le Cuba viennent de jeter un nouveau pont culturel et artistique dans le renforcement de leur coopération. C’est à travers la signature le vendredi 16 Avril dernier d’un mémorandum d’entente entre les deux pays.

Entre le ministre béninois du tourisme, Jean Michel Abimbola et l’Ambassadeur de la République de Cuba au Bénin, a eu le vendredi 16 Avril 2021, la signature du Mémorandum d’entente entre les deux pays pour la mise en œuvre de leur politique de développement dans le domaine de la culture et des arts.

Au terme des formalités administratives marquées essentiellement par la signature des documents, l’Ambassadrice cubaine, Yenielys Vilma Regueiferos linares s’est réjouie de la concrétisation de cette volonté manifeste des deux pays d’écrire notamment, un nouveau chapitre en matière de politique culturelle et artistique.

A la croire, entre les deux pays, existent des liens historiques et culturels et la signature de ce mémorandum d’entente marque le début d’une grande coopération bilatérale dans le domaine culturel et artistique.

Une lecture partagée par Jean-Michel Abimbola, ministre béninois du tourisme, de la culture et des arts,. Selon lui, cette nouvelle coopération intervient au moment où le Bénin amorce un tournant décisif en matière de politique culturelle, avec des réformes profondes et courageuses engagées par le Gouvernement du Président Patrice Talon.

Ces réformes indique-t-il vont impacter durablement le secteur en lui donnant une nouvelle impulsion à travers une meilleure valorisation du travail des acteurs culturels en général et mieux révéler leurs talents au reste du monde.