Pierre Ménès accablé par un nouveau témoignage

Suspendu jusqu’à nouvel ordre par Canal+ après avoir subi des accusations d’agressions sexuelles, le journaliste Pierre Ménès se retrouve dans une situation compliquée. Le polémiste français a été accablé ce samedi 3 avril 2021, par le témoignage de la journaliste Marion Aydalot dans un interview accordé a Closer.

Mis en cause dans plusieurs affaires d’agressions sexuelles suite à la diffusion du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste » sur Canal +, le journaliste français Pierre Ménès se retrouve dans la tourmente. Le français a été suspendu de ses fonctions par les dirigeants de Canal+ .

Pour ne rien arranger de sa situation, une autre journaliste vient accabler par son témoignage le polémiste français. En effet, dans un interview accordé à Closer, Marion Aydalot a fait des révélations qui vont plonger davantage le commentateur sportif.

« Il m’a dit que ce que j’écrivais n’était pas trop mal et m’a proposé qu’on travaille ensemble. Du jour au lendemain, quand il a vraiment compris qu’il ne se passerait rien entre nous, il ne m’a plus jamais parlé ! Je me suis fait virer ! Il ne m’a rien expliqué, rien ! Il a raconté et propagé n’importe quoi sur moi, (…) que j’aurais couché avec tout le foot français, que j’envoyais à tout le monde des photos de mon intimité… » a déclaré la journaliste pour Closer.

La journaliste est même allée plus loin, en déclarant que Pierre Ménès lui faisait peur.

« Son objectif était de me mettre dans son lit, et il était extrêmement insistant c’est vrai, mais le problème avec moi était plus moral que sexuel… Les hommes aussi ont des problèmes avec lui. En tous cas, tous ceux qu’il considère comme étant plus faible que lui. Si vous saviez comment il parle d’Hervé Mathoux en privé… Je suis terrifiée par Pierre Ménès ! J’ai peur de lui, juridiquement comme professionnellement ! » a ajouté Marion Aydalot

Autant dire que les ennuis du polémiste français Pierre Ménès, ne font que commencer.