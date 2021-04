Nigéria: les confidences choc d’Aisha Buhari sur son mariage précoce avec le président Muhammadu

Dans une autobiographie intitulée «Aisha Buhari: être différente», la première dame nigériane s’est ouverte sur son mariage avec le président Muhammadu Buhari, alors qu’elle n’avait que 18 ans.

Peule, originaire du nord-est du pays, Aisha avait 18 ans lorsque, en 1989, elle épouse Muhammadu Buhari, de vingt-huit ans son aîné, qui vient de divorcer de sa première femme, Safinatu Yusuf. Ensemble, ils auront cinq enfants. Une union précoce qui ne l’a pas empêchée d’étudier l’administration publique à l’université Ahmadu-Bello, avant de se consacrer à des études de cosmétologie à Dubaï puis à Londres.

A lire aussi: USA: une strip-teaseuse risque 1036 ans de prison pour avoir éclaboussé des policiers de liquides [email protected]

Dans une autobiographie intitulée «Aisha Buhari: être différente», la First Lady est revenue sur ses premières années de vie de couple. Décrivant Buhari comme le genre d’homme que toute femme voudra épouser, elle a déclaré que ses valeurs familiales avaient joué un rôle important dans sa réussite. Première dame très « traditionnelle », Aisha confie que l’avenir semblait incertain quand elle s’est mariée, alors qu’elle était à peine sortie de l’adolescence, mais que l’esprit d’optimisme l’a amenée à vaincre la peur et les inquiétudes.

«Le destin a brillé sur elle avec la splendeur d’un gentleman éclairé»

Le livre a été écrit par Daji Sani, assistante spéciale principale du président Buhari, chargée de l’administration et des affaires féminines. «Dans de nombreux villages du nord du Nigéria, l’éducation d’une fille n’est pas considérée comme une priorité. En fait, le mariage précoce touche une fille sur huit. La justification la plus simple de cette pratique est qu’elle sert de stratégie pour réduire le fardeau de la famille. Il est également considéré comme un moyen de protéger le caractère sacré de la petite fille », a déclaré l’auteure de la biographie de la First Lady.

A lire aussi: Angleterre: décès de Paul Ritter, acteur de « Harry Potter » et « James Bond »

«Le scénario ci-dessus était le genre de contexte socioculturel dans lequel Aisha est née et a grandi. Mariée très jeune, pour elle, l’avenir semblait incertain. Mais l’espoir dans son esprit était énorme. Fait intéressant, le destin a brillé sur elle avec la splendeur d’un gentleman éclairé. Elle a épousé le genre d’homme auquel toute femme voudrait s’associer, un homme hautement placé et responsable. Même si cela l’a automatiquement mise sur le chemin de la grandeur, ses valeurs familiales ont toujours été la principale influence de sa vie », a-t-elle ajouté.