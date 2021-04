Nigéria: Boko Haram tue 5 femmes et enlève 30 à Adamawa

Les combattants de Boko Haram ont attaqué un village de l’Etat d’Adamawa situé au nord est du Nigéria. Ils ont tué 5 femmes et ont enlevé 30 autres.

L’attaque a eu lieu dans la nuit du vendredi à samedi dans la région du gouvernement local de Hong de l’État d’Adamawa. Selon nos sources, les insurgés de Boko Haram ont tiré sur les populations de cette localité, faisant plusieurs blessés et 5 morts avec l’enlèvement de 30 femmes.

«À l’heure actuelle, il n’y a pas une seule personne à Kwapre, tout le monde a fui la communauté», a déclaré une source anonyme. Le membre représentant la circonscription fédérale de Gombi / Hong, l’honorable Yusuf Buba Yakubu, a déclaré que l’attaque était un revers amer pour une communauté qui s’efforçait de mettre l’insurrection de Boko Haram derrière elle.

«Cette dernière attaque contre le peuple innocent et épris de paix de Kwapre est un autre acte insensé et cruel de lâcheté contre une communauté réputée pour la paix, l’industrie et la sérénité.», a-t-il ajouté. Kwapre se trouve à la frontière Adamawa-Borno près de la célèbre forêt de Sambisa et a été attaquée par Boko Haram à plusieurs reprises dans le passé.