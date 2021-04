Niger: l’opposant Hama Amadou a quitté le territoire pour la France

Le leader de l’opposition nigérienne, Hama Amadou, a été libéré de prison dans le but d’aller se faire soigner en France, a rapporté jeudi, son conseiller en communication, Abdou Rafa, à l’AFP.

A 71 ans, l’ancien Premier ministre du Niger, Hama Amadou, a été arrêté en marge des violentes manifestations qui ont secoué le pays, à la suite de l’élection présidentielle en février dernier. Cependant, alors que plus aucune nouvelle de lui n’a été donnée depuis son incarcération, on apprend que sa santé s’est entre temps détériorée et qu’il a été autorisé à aller se faire soigner hors du pays.

Selon les informations, l’homme politique serait libéré depuis le début de cette semaine et est arrivé en France, mercredi. Son conseiller a indiqué qu’Amadou resterait en France pendant deux semaines avant de retourner en prison au Niger. II fait face des accusations pour son rôle présumé dans les violences post-électorales. Amadou, l’une des principales figures de l’opposition au Niger, a été placé en garde vue le 1er mars à Filingue, une ville située à environ 200 kilomètres à l’ouest de la capitale, Niamey.