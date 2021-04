MTN Bénin: avec 100f, regardez vos films et séries préférés sur Y’ello Vidéo+ sans data

La direction générale de MTN Bénin à lancé ce vendredi 9 avril 2021, une plate-forme de vidéo intitulée Y’ello Vidéo.

Y’ello vidéo est une application de MTN Bénin qui ne consomme pas les datas parce qu’à l’achat d’un abonnement, il y a un forfait internet spécial pour suivre les films. L’objectif est de valoriser le génie local à travers la diffusion des productions béninoises.

Selon la présentation faite par le directeur commercial, Jean Christophe Bobda, ce vendredi, l’application dispose d’un catalogue de films actualisé, très satisfaisant à la demande des clients.

« Cette innovation que nous mettons sur le marché permettra à la population béninoise d’avoir accès à un certain nombre de contenus que nous qualifions ici de films et séries sur leur mobile sans forfait internet. Jean Christophe Bobda

Cette nouveauté, dit-il, entre en ligne droite de la promesse de MTN Bénin dans la stratégie de digitalisation au Bénin.

Cette initiative vient renforcer le plan de digitalisation annoncé par le gouvernement du Bénin, en début d’année.

En plus des films et séries, l’application offre aux tout petits, des dessins animés sur ses espaces comme « Enfant ».

L’application dispose de trois types de souscriptions, dont une première qui donne droit à deux heures de visualisation valables toute une journée à seulement 100f CFA. La deuxième souscription est hebdomadaire, coûte 70 f et est valable deux heures par jours, pendant 7 jours.

Et puis, la 3ème souscription est mensuelle, coûte 50f chaque jour, pendant 2h 30 minutes. A noter que l’application est disponible sur Google Play Store et sur le lien http://yellovideoplus.bj/ pour les iPhone et d’autres téléphones qui ne sont pas des Androïdes.

Mieux, les premiers inscrits sur la plateforme, ont droit à 4 heures de visualisation gratuite avec une validité de 7 jours.

Pour Kebo Okioh, Directeur Général de Claxik Média, cette innovation de MTN Bénin participe à la visibilité des artistes béninois, toutes catégories confondues.

Présent à ce lancement, le comédien Drogoni invite d’ores et déjà ses fans à le retrouver sur la plateforme Y’ello Vidéo+ de MTN Bénin.