« Moi, j’ai de la pudeur ! »: exclu de Moele Bénin, Andoche Amègnissè tacle Jacques Ayadji

Andoche Amègnissè s’est prononcé sur son exclusion du parti Mouvement des Élites Engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin). Il se dit fier de cette exclusion qu’il considère d’ailleurs comme une délivrance.

En commentant une publication de BENIN WEB TV sur son exclusion du parti Moele-Bénin, Andoche Amègnissè ne montre aucun regret sur les motifs brandis. A le croire, il préfère se retrouver hors de ce parti que tronquer sa liberté et son intégrité. « Je suis fier d’avoir été exclu si ce parti politique prend des allures de nazisme », a-t-il écrit.

Je n’ai aucun problème avec le parti Moele-Bénin. Hélas, c’est le parti politique Moele-Bénin qui a des problèmes avec le problème Patrice Talon à cause de la liberté de ton de certains membres comme Andoche Amègnissè. Et comme le ou les hauts responsables du parti ont peur pour leur leurs postes ou pour les strapontins qu’ils espèrent, ils sont embarrassés par la pudeur des militants qui refusent de prostituer leurs convictions. Andoche Amègnissè

Dans cette affaire, le désormais ex-membre du parti Moele-Bénin dit ne plus reconnaître Jacques Ayadji et lui lance une pique. « Mais quand on a un parcours comme celui d’un Jacques Ayadji, on devient méconnaissable si on se comporte à l’image d’un Goering au service d’un Hitler. Moi, j’ai de la pudeur ! », a écrit Andoche Amègnissè, avant de préciser qu’il « restera jusqu’à sa mort un homme libre et intègre ».